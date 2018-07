Campania: Barbano alla guida della Fondazione Campania dei Festival

- Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha avuto un cordiale colloquio con Alessandro Barbano, già direttore del Mattino, nel corso del quale gli ha chiesto la disponibilità per la guida della "Fondazione Campania dei Festival", che organizza il "Napoli Teatro Festival Italia" di cui è Direttore artistico Ruggero Cappuccio. Il direttore Barbano ha offerto la propria piena disponibilità per una esperienza nuova e impegnativa ma entusiasmante e gratificante. "Siamo sicuri - ha dichiarato De Luca - che con Alessandro Barbano avremo un ulteriore consolidamento dell'organizzazione della proposta culturale a Napoli e in Campania. Il governo regionale potrà contare sulla competenza e le relazioni che il direttore Barbano ha costruito in anni di impegno e lavoro a Napoli, oltre che sui rapporti di cordialità e stima riconosciuti in tutti gli ambienti della città".(Ren)