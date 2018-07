Campania: Viglione (M5s), impianto eolico di Morcone in area a vocazione rurale e culturale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La realizzazione dell'impianto – ha evidenziato Viglione - ha incontrato da subito le resistenze dei cittadini, delle associazioni ambientaliste e dei geologi che hanno evidenziato le implicazioni di carattere idrogeologico, geomorfologico e geotecnico delle aree montane sedi di impianti eolici. In aula alla giunta abbiamo chiesto di tenere conto delle perplessità avanzate dalle associazioni e dallo stesso Comune di Morcone, che ha chiesto società che ha in appalto la costruzione dell'impianto di sospendere i lavori, in attesa dell'esito di indagini geognostiche. E' necessario mettere in primo piano la salvaguardia di un territorio che vive di pastorizia, caratterizzato da una produzione di prodotti tipici e da un'alta vocazione paesaggistica. Stravolgere quest'area significherebbe mettere fine a tutto questo". (Ren)