Campania: martedì la riunione del consiglio regionale

- Il Consiglio regionale della Campania, presieduto da Rosa D’Amelio, si riunirà il 31 luglio dalle ore 11 alle 14, sul seguente ordine del giorno: approvazione processi verbali sedute precedenti; comunicazioni del presidente; mozione “Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord”; mozione “Istituzione rete regionale Città del sollievo”; mozione “Evento franoso nella valle dei Mulini di Gragnano”; mozione “Riconoscimento patrimonio orale ed immateriale della canzone classica napoletana”; mozione “Ritardi erogazione stipendi operai idraulico-forestali”; mozione “Iniziative tese a ridurre l’immissione nell’ambiente dei rifiuti di plastica, attraverso ulteriore incentivo alla raccolta differenziata”; riisoluzione di orientamento “Prevenzione roghi e controllo sugli impianti di gestione dei rifiuti”; esame della Proposta di legge “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti)”. Il Consiglio si riunirà, nello stesso giorno, dalle ore 14.00 ad oltranza per l’esame del disegno di legge: “Misure per l’attuazione degli obiettivi fissati dal Defr 2018-2020. Collegato alla legge di stabilità regionale per l’anno 2018”.(Ren)