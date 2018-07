Reddito di inclusione: avviato il coordinamento delle rete regionale Campana (2)

- “L'incontro di oggi con tutte le parti sociali, - ha dichiarato l'Assessore Palmeri - è il chiaro esempio di un metodo di lavoro che costituisce una vera svolta rispetto al passato. Oggi più che mai sono efficaci le strategie congiunte di un Governo Regionale che massimizza gli obiettivi tra politiche sociali e lavoro. Stiamo puntando alla rinascita dei Centri per l'Impiego affinché siano pronti ogni giorno a fornire risposte concrete agli utenti”. “Nella nostra Regione – ha proseguito l'Assessore Palmeri - ciascun target ha misure realizzate ad hoc, tarate sulle esigenze di chi si affaccia al lavoro per la prima volta, di chi l'ha perso o di chi vuole avviare una idea di business. Ai Centri per l'Impiego si rivolgono anche le scuole per gestire l'alternanza scuola-lavoro, nonché i datori di lavoro per il collocamento delle categorie protette. Diventano dunque motori delle politiche regionali per il lavoro, di prossimità al cittadino”. (Ren)