Teatro: Maurizio De Giovanni protagonista giovedì prossimo al Real Orto Botanico di Napoli

- Dalla penna alla scena, Maurizio de Giovanni sarà tra i protagonisti, sul 'palcoscenico' naturale del Real Orto Botanico di Napoli, nell'ultima settima della rassegna Brividi d'Estate 2018, un'idea di Annamaria Russo, sostenuta dalla sensibilità e la collaborazione dell'Università Federico II di Napoli, che gestisce il parco, e con il patrocinio del comune di Napoli. Lo scrittore partenopeo regalerà ai suoi lettori, giovedì 2 agosto, Canzoni per il Commissario Ricciardi, uno spettacolo tratto dalle storie minime, che da sempre attraversano i romanzi dedicati al suo famoso personaggio letterario, e sarà affiancato, in scena, da Marianita Carfora, Giacinto Piracci, Zac Alderman. La programmazione proporrà, inoltre, martedì 31 luglio, Sfogliatelle ed altre storie d'amore di Lalla Esposito, anche interprete in scena con Massimo Masiello. Attraverso le canzoni degli anni '30 di una Napoli stranamente non melodica e romantica, proporranno, in chiave brillante, un repertorio musicale napoletano di forte impatto e ironico. L'ultimo weekend di programmazione avrà inizio, venerdì 3 agosto, con il quarto appuntamento de La Cena con Delitto, per concludersi, sabato 4 e domenica 5 agosto con Andar per fantasmi con Sonia De Rosa, Gennaro Monti, Marco Palumbo e Andrea De Rosa. Sulle note di antiche canzoni, accompagnati da una compagnia di guitti d'altri tempi, si può davvero partire per viaggio immaginario, tra ombre storie e leggende perse nella nebbia del passato. I personaggi di questo spettacolo hanno un'eternità da raccontare, e, insieme alla loro storia, ricostruiranno frammenti di storia della città di Partenope. (Ren)