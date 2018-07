Vietri sul Mare (Sa): Fasano (FI), visita Tajani importante per il territorio

- “Approfitteremo della presenza nel Salernitano del presidente Antonio Tajani per esporgli alcune criticità del nostro territorio”. A dirlo è il coordinatore provinciale di Forza Italia Salerno, il deputato Enzo Fasano in vista dell'arrivo a Vietri sul Mare del presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani. Il vicepresidente di Forza Italia sabato alle 11 riceverà la cittadinanza onoraria attribuitagli dal Consiglio comunale di Vietri sul Mare. “È la prima volta che il presidente Tajani visita la nostra provincia dopo il nuovo incarico conferitogli dal presidente Silvio Berlusconi – prosegue Fasano -. Per noi è un grande onore averlo sul nostro territorio e utilizzeremo al meglio questa occasione per esporgli alcune criticità. Sarà, inoltre, l'occasione per stabilire le giuste sinergie e fare in modo che le nostre istanze, partendo dalla Campania, arrivino in Europa”.(Ren)