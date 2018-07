Imprese: l’azienda campana Sagres nel rank della Rotterdam School of Management (2)

- Sagres ha sede legale a Milano, 500 postazioni di contact center in tutta Italia, con sei sedi operative e di rappresentanza in diversi punti del territorio nazionale: S. Maria Capua Vetere (Ce), Potenza, Matera, Roma, Torino, Vigevano (Pv). "Siamo orgogliosi di aver scalato le classifiche italiane e europee – ha dichiarato l’amministratore unico della società Giacomo De Felice – entusiasti per aver raggiunto un risultato così importante e in così breve tempo, un traguardo che premia il nostro impegno e ci spinge fare sempre meglio provando anche rilasciare sul territorio esternalità positive". Tra i progetti di Sagres, l’accesso alle scuole e alle associazioni locali di un programma di formazione e crescita culturale, dedicato ai giovani, attraverso corsi di formazione, presentazioni di libri ed eventi culturali. (Ren)