Gay: Quagliariello (Idea), discutere mio ddl su utero in affitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una moratoria sui temi etici quando si governa con un partito che nei propri Comuni ha avallato ogni illegalità in tema di maternità surrogata e commercio di materiale genetico può essere condivisibile. Ma, come era ovvio che fosse, un contratto di governo non può addomesticare la realtà, che prepotentemente pone la questione antropologica sempre più all'ordine del giorno". Lo ha dichiarato il senatore Gaetano Quagliariello, leader di 'Idea'. "Se dunque si vuole davvero rendere effettivo il divieto di pratiche degradanti per le donne e intollerabili per i diritti dei bambini - ha proseguito -, mettiamo a disposizione del Parlamento il disegno di legge che ho presentato fin dall'inizio della legislatura. Si tratta di una proposta semplicissima. Da un lato vengono inasprite le pene per la commercializzazione di gameti o di embrioni e per l'organizzazione, la pubblicizzazione e la fruizione di pratiche di surrogazione di maternità, anche quando il fatto venga commesso all'estero da un cittadino italiano. A ciò si aggiungerebbe inoltre l'interdizione professionale per gli esercenti di professione sanitaria che vengano condannati per uno di tali delitti". (segue) (Ren)