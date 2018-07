Reddito di inclusione: avviato il coordinamento delle rete regionale Campana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Campania la prima iniziativa in Italia che ha visto sperimentare un livello di governance congiunta tra Centri per l'Impiego, ambiti sociali, ANCI, INPS e Alleanza per la povertà sul tema del REI ( reddito di inclusione). Sono oltre 100 mila le card REI già assegnate ai beneficiari campani, cioè ai nuclei familiari privi di adeguate risorse reddituali e patrimoniali. Il REI prevede oltre al beneficio economico, che il nucleo familiare venga preso in carico attraverso un progetto personalizzato, definito sulla base di una valutazione multidimensionale da parte degli ambiti, che lo accompagni verso l'inclusione sociale e lavorativa. (segue) (Ren)