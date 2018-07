Pompei: lunedì la presentazione del progetto "Pompei accessibile"

- Lunedì 30 luglio 2018 alle ore 12,00 nell'aula del Consiglio del Rettorato dell'Università di Napoli Federico II (corso Umberto I), nell'ambito dell'Accordo Quadro siglato nel febbraio 2017 tra l'Università degli Studi di Napoli Federico II, il Parco Archeologico di Pompei e la Fondazione Deloitte, avverrà la consegna del progetto di ricerca "Pompei Accessibile", finalizzato allo studio di soluzioni per il miglioramento della fruizione, il restauro e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei, con particolare riferimento alle Terme Suburbane. Interverranno: il Rettore Gaetano Manfredi, Università degli Studi di Napoli Federico II; il Direttore Generale Massimo Osanna, Parco archeologico di Pompei; il Presidente Paolo Gibello, Fondazione Deloitte; la prof. arch. Renata Picone, professore Ordinario del Dipartimento di Architettura e Direttore della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio dell'Università di Napoli Federico II, coordinatrice del Progetto. Il progetto di ricerca sperimentale, finanziato dalla Fondazione Deloitte, mira all'implementazione della fruizione all'area archeologica di Pompei, in linea con la politica di accessibilità già avviata dal Parco archeologico con il percorso "Pompei per tutti" (itinerario di visita facilitato per persone con difficoltà motoria) allo scopo di consentire a chiunque, senza esclusioni e senza barriere, di poter fruire del patrimonio archeologico comune. (segue) (Ren)