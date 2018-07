Napoli: continua lotta a parcheggiatori abusivi

- La Polizia Municipale di Napoli della Unità Operativa Avvocata ha effettuato un'operazione verbalizzando 14 parcheggiatori abusivi ed a sette di loro è stato notificato l'ordine di allontanamento in applicazione della Ordinanza 430 per la movida. Le strade oggetto dell'intervento sono state via De marinis, via Mezzocannone, Piazza Maio di Porto, via degli Acquari, via S. Aspreno, via Lanzieri e via Banchi Nuovi. Durante in controlli effettuati anche in collaborazione di personale ANM sono stati verbalizzati 220 veicoli per sosta irregolare ed effettuati 4 sequestri di veicoli per mancanza di copertura assicurativa. Inoltre verbalizzata anche una pizzeria per deposito irregolare di rifiuti.(Ren)