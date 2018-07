Campania: Ronghi (Sp), presentato esposto alla Procura per disastro ambientale

- "Abbiamo presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Napoli affinchè indaghi sulle eventuali responsabilità del disastro ambientale e sulla forte morbilità tumorale in Campania, regione che ha il drammatico primato per le basse aspettative di vita e per l'incidenza delle patologie oncologiche". Lo ha annunciato il segretario federale di "Sud Protagonista", Salvatore Ronghi, che, questa mattina, ha tenuto un sit in presso la sede del Tribunale di Napoli, al Centro direzionale, che ha visto la partecipazione del portavoce cittadino, Luigi Ferrandino, dei dirigenti e militanti del Movimento politico e di rappresentanti del mondo associativo. "L'emergenza ambientale in Campania tre origine dalla cattiva gestione del ciclo dei rifiuti, dagli sversamenti illegali di rifiuti tossici nel nostro territorio, dalla incapacità di impegnare i fondi previsti per le bonifiche", ha sottolineato Ronghi, aggiungendo: "Tutto questo ha provocato una escalation delle patologie tumorali con il risultato che il popolo campano vive meno dei popoli di altre regioni e, spesso, muore per tumore. La nostra iniziativa è finalizzata ad individuare le responsabilità di questa situazione catastrofica e a mettere in campo le proposte per risolverla". (segue) (Ren)