Campania: Ronghi (Sp), presentato esposto alla Procura per disastro ambientale (2)

- "Negli ultimi dieci anni, la Regione Campania e il Governo nazionale, attraverso commissariamenti ad acta, hanno affrontato l'emergenza rifiuti attraverso il sistema delle cosiddette 'ecoballe', ovvero rifiuto tal quale', depositato presso una moltitudine di siti, in alcuni casi privi di conformità alle norme a tutela dell'ambiente – ha evidenziato Ronghi -. Inoltre, da alcuni anni in Campania si verificano oltre 400 incendi di media annui di rifiuti, tanto che la nostra regione è ormai nota come "Terra dei fuochi. A tutto questo si sono aggiunti i recenti episodi di incendi a fabbriche di rifiuti, come avvenuto a San Vitaliano e a Caivano che hanno provocato un ulteriore rischio per la salute dei cittadini". "E' chiaro che le risposte date fino ad oggi dalle istituzioni competenti sono state scarse ed inutili", ha sottolineato Ferrandino, che ha citato l'esempio del Comune di Napoli: "la nostra città è fortemente arretrata dal punto di vista della raccolta differenziata e la situazione è peggiorata con il sindaco De Magistris; questa è una delle cause della mancata chiusura del ciclo dei rifiuti e dell'emergenza ambientale in Campania, ed è per questo che, nella nostra denuncia abbiamo evidenziato particolarmente le eventuali responsabilità in materia di gestione dei rifiuti". (segue) (Ren)