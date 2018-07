Sanità: Borrelli (Verdi), nessun blocco delle cure chemioterapiche nell'Ospedale di Sorrento

- "Non saranno sospese le cure chemioterapiche nell'ospedale di Sorrento, contrariamente a quanto denunciato dal Tribunale del malato nei giorni scorsi". Lo ha detto il consigliere regionale della Campania dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione sanità, che, sulla questione, ha presentato un'interrogazione consiliare nel corso del Question time. Nella risposta all'interrogazione, l'assessore Antonio Marchiello, in rappresentanza del presidente De Luca, ha riportato quanto precisato dal direttore generale dell'Asl Napoli 3 Sud che, nel rispondere all'interrogazione presentata da Borrelli, ha negato ogni blocco dell'assistenza perché si ricorrerà alla turnazione del personale in modo da garantire la continuità dei protocolli terapeutici in atto. (Ren)