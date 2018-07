Napoli: incendio Caivano, Pd vicino ai cittadini

- Il Partito Democratico metropolitano di Napoli esprime vicinanza ai cittadini e preoccupazione per tutta l'area interessata dal rogo dell'impianto di stoccaggio delle balle di plastica, carta e cartone dell'azienda Di Gennaro SpA. "Gli incendi alle aziende di stoccaggio e riciclo dei rifiuti – ha dichiarato Massimo Costa, segretario metropolitano del PD di Napoli - stanno diventando una vera e propria emergenza con danni difficilmente calcolabili nel breve periodo, ma che rischiano di colpire l'ambiente, la salute pubblica ed il lavoro. Il PD di Napoli è in diretto contatto con il circolo cittadino di Caivano che ben ci rappresenta e con il quale stiamo valutando le azioni da mettere in campo". "Leggo in queste convulse ore – ha aggiunto Antonio Angelino, segretario cittadino del PD di Caivano - della necessità di attivare tavoli trasversali tra governo, regione e i comuni coinvolti nei vari atti criminali susseguitisi negli ultimi anni. Siamo felici che ci sia questa volontà ed un grado di attenzione finalmente adeguato ai problemi che viviamo, ma nonostante ciò non faremo sconti, pretendiamo sicurezza, controlli e soluzioni migliorative per la qualità della vita, nostra e dei nostri figli".(Ren)