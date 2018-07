Rifiuti: controlli a tappeto da parte dell'Incaricato per il contrasto ai roghi in Regione Campania nel napoletano e nel casertano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tutti i siti di stoccaggio e trattamento di rifiuti controllati è stata riscontrata l’inosservanza delle disposizioni in materia di antincendio e la tenuta irregolare dei registri di carico e scarico. In particolare, per un deposito di pneumatici è stata proposta la sospensione dell’attività aziendale per utilizzo di manodopera in nero. Un cantiere edile è stato sequestrato per abusivismo edilizio; nell’occasione sono stati controllati 7 dipendenti di cui 5 irregolari e 2 denunciati. Una ditta di stoccaggio di prodotti chimici e materie plastiche, sequestrata per mancanza dei requisiti per il trattamento dei rifiuti; 2 persone sono state denunciate. Un’azienda operante nel settore dello smaltimento e recupero di materiale di scarto di varia natura è stata sequestrata in quanto operava nonostante fosse sottoposta a provvedimento di sospensione dell’attività; venivano controllate 7 dipendenti di cui 1 irregolare e una persona è stata denunciata. In un terreno sono state rinvenute alcune gabbie metalliche per la custodia di cani e una pistola Beretta 9x21mm. I risultati, seppur ancora parziali in quanto l’attività di controllo è ancora in corso, sono il frutto della modalità operativa di contrasto, promossa dall’Incaricato per il contrasto al fenomeno dei roghi nella regione Campania, Gerlando Iorio e approvata dai Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica di Napoli e Caserta, basata su azioni coordinate, alle quali concorrono l’ Esercito, le Forze dell’Ordine e le Polizie Locali, anche per il controllo delle aree della Terra dei Fuochi dove hanno sede siti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti. (Ren)