Tubercolosi, su casi in provincia Caserta interrogazione a Giunta

- Questa mattina il presidente della Commissione 'Terra dei Fuochi, bonifiche, ecomafie', Gianpiero Zinzi, ha interrogato la Giunta regionale nel corso della seduta di Question time per avere spiegazioni in merito alla notizia relativa a sospetti casi di tubercolosi registrati all'ospedale di Caserta. In Aula l'assessore Marchiello ha confermato il ricovero in regime ordinario di quattro persone affette da tubercolosi polmonare fornendo, però, rassicurazioni sugli episodi registrati. "I casi segnalati – ha dichiarato il presidente Zinzi – evidenziano che non bisogna abbassare la guardia. La Giunta regionale disponga ulteriori approfondimenti perché questo fenomeno, al momento circoscritto, non diventi un'emergenza".(Ren)