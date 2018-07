Pompei: lunedì la presentazione del progetto "Pompei accessibile" (2)

- Il progetto "Pompei Accessibile. Linee guida per una fruizione ampliata del sito archeologico" ha coinvolto fin dal 2011 un gruppo di ricerca, composto da circa trenta docenti e giovani studiosi del Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Napoli Federico II che ha analizzato soluzioni per l'accessibilità, il restauro e la valorizzazione delle Terme Suburbane di Pompei. Nell'ambito dell'Accordo Quadro tra l'Università degli Studi di Napoli Federico II, la Soprintendenza Archeologica di Pompei (oggi Parco Archeologico di Pompei), siglato nel febbraio 2015, la Fondazione Deloitte ha offerto il suo contributo per finanziare una fase di ricerca sperimentale che giunge a conclusione e una fase, successiva, di realizzazione degli interventi di restauro e valorizzazione delle Terme Suburbane. La prima fase di attuazione del progetto di ricerca è stata realizzata da un gruppo di docenti e giovani studiosi del Dipartimento di Architettura, che hanno realizzato gli esiti che lunedì si presentano. Il percorso, all'interno di un più vasto disegno complessivo è stato articolato per ambiti strategici, all'interno dei quali sono stati valorizzati alcuni edifici significativi, come le Terme Suburbane. La seconda fase di attuazione del progetto prevede la realizzazione nei prossimi due anni, a cura del Parco archeologico di Pompei, dell'intervento intervento "pilota" per il superamento delle barriere architettoniche nelle Terme suburbane, secondo le linee metodologiche del progetto di ricerca. (Ren)