Imprese: l’azienda campana Sagres nel rank della Rotterdam School of Management

- La società campana Sagres, leader nel settore consulenza aziendale e nella gestione crediti commerciali, finanziari e bancari, è stata citata nel 2018 tra le 250 aziende in Europa con la più alta crescita di fatturato, all’interno di uno studio condotto quest’anno dalla Rotterdam School of Management e dall’Erasmus Centre for Entrepreneurship. L’azienda, superato il primo step di startup ad elevato tasso di crescita, nell’aprile 2017 era stata collocata nel rank FT1000, la relazione speciale del Financial Times sulle mille aziende in più rapida crescita in Europa, al tredicesimo posto a livello italiano e al 132esimo a livello europeo. Il riconoscimento della Rotterdam School of Management ha certificato il radicamento dell’azienda nel mercato, passando dallo stato iniziale di ‘startup’ a quello più maturo di ‘scaleup’, potendo concentrarsi sulla crescita e sullo sviluppo di nuovo business. La crescita non riguarda soltanto i fatturati in crescita ma anche di processi produttivi e messa a punto di servizi che rispettano standard organizzativi internazionali. (segue) (Ren)