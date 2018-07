Beach soccer: Serie Aon, stasera a Giugliano (Na) il via alle sfide decisive del girone B

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo cinque anni il campionato ufficiale di Beach soccer Figc-Lega nazionale dilettanti tornerà in Campania dal questa sera al 29 luglio nella “Fratelli Beretta Beach Arena” da 850 posti, incastonata nella spiaggia del lido Varca D’Oro di Giugliano, nel napoletano, dove si giocherà la terza e ultima tappa del Girone B della Serie Aon. Dieci squadre si affronteranno in quindici sfide decisive per determinare la qualificazione delle prime quattro classificate alla ‘Final Eight’ nella splendida cornice della riviera domitia con lo sfondo delle maggiori isole partenopee. Tante le iniziative programmate per coinvolgere al massimo il pubblico, da un parco giochi dedicato ai più piccoli alla degustazione delle specialità del territorio campano. Sulla sabbia si affronteranno giocatori provenienti da tutto il globo, dai paesi più importanti di questa disciplina: nazionali italiani, brasiliani, tahitiani, portoghesi, spagnoli, inglesi, svizzeri, rumeni e tanti altri perché il campionato italiano è il più competitivo del mondo. La tappa partenopea sarà preceduta, a partire dalle ore 20.30 presso il Lido Varca d’Oro di Via Orsa Maggiore a Giugliano in Campania, dal “Beach Soccer Gala”, un 'sotto le stelle' con tanti ospiti ed intrattenimento, organizzato per celebrare i 15 anni del Campionato Italiano della Figc – Lega nazionale dilettanti. (Ren)