Campania: Ronghi (Sp), presentato esposto alla Procura per disastro ambientale (3)

- "Come dimostrano gli ultimi incendi di siti di rifiuti, la città metropolitana di Napoli è il territorio maggiormente funestato dal disastro ambientale campano, questi territori avrebbero dovuto essere interessati dalle bonifiche ed, invece, hanno ricevuto solo promesse non mantenute, soprattutto in campagna elettorale – ha aggiunto il dirigente dell'area nolana Paolino Vassallo - , il popolo è stanco di vedere morire i propri cari per tumore e, per testimoniare tutta la sofferenza di questo territorio, ai primi di settembre daremo vita ad una fiaccolata a Nola". Sul piano della proposta, "Sud Protagonista ha inviato una lettera al Governo centrale e alla Regione Campania per sollecitare un piano straordinario quinquennale per le bonifiche e contro il dissesto idrogeologico – ha concluso Ronghi – con l'auspicio che si possa recuperare il tempo perso e concentrare tutte le risorse sul risanamento ambientale che può essere anche una importante opportunità di lavoro per la Campania". (Ren)