Governo: de Magistris, scenario nazionale pericoloso. A Napoli non resta che rafforzare l'autogoverno popolare (2)

- "In attesa di risposte governative e parlamentari - ha proseguito il sindaco - che non si sa se e quando arriveranno, siamo pronti, con il diritto e con la Costituzione, a cancellare tutti i debiti ingiusti, illegittimi, illegali ed odiosi, quali quelli derivanti dai commissariamenti di Stato del post-terremoto e dell'emergenza rifiuti, nonchè quelli dei derivati delle giunte che ci hanno preceduto, che non ci consentono di applicare i principi costituzionali garantendo al popolo i suoi diritti. Mentre a Roma si discute senza sosta, si trama per il potere, si realizzano accordi e si consumano disaccordi, c'è un'Italia che va vanti, che soffre, che lavora e produce. Noi a Napoli andiamo avanti per la nostra strada: diversa dal renzismo, dal berlusconismo e dall'accordo tra M5s e Lega. In queste tre strade diverse dalla nostra c'è una presenza costante che si vede e non si vede: Berlusconi. Ci state portando al baratro, ma noi vogliamo vivere e Napoli oggi è viva più che mai". "Ed allora - ha concluso de Magistris - l'autonomia ce la prendiamo subito, ampia e forte, staremo così meglio tutte e tutti e contribuiremo anche a costruire un'Italia più unita e coesa nella valorizzazione delle sue differenze". (Ren)