Campania: Manuel Lombardi nuovo presidente Coldiretti Caserta (2)

- Il presidente Manuel Lombardi, 42 anni, è titolare dell'azienda agricola e agrituristica Le Campestre di Castel di Sasso, famosa per aver riscoperto e promosso il "conciato romano", tra i formaggi più antichi del mondo, citato da Plinio e prodotto nell'alto casertano fin dall'epoca dei Sanniti. Ricopre già la carica di presidente di Terranostra Campania, l'associazione di Coldiretti che promuove gli agriturismi della rete Campagna Amica. Ha al suo attivo numerose presenze in trasmissioni televisive nazionali in qualità di ambasciatore della "Campania Felix" e dei prodotti di Caserta, dalla mozzarella di bufala alla melannurca. È impegnato inoltre come divulgatore della sana alimentazione e del cibo autentico a km zero insieme a noti chef stellati. "Lascio una federazione in salute – ha sottolineato De Simone – con la consapevolezza che la forza e l'entusiasmo dei giovani sapranno difendere e valorizzare l'agricoltura della provincia di Caserta. In questi dieci anni di mandato abbiamo raggiunto tanti risultati positivi e ricordo con affetto tutte le donne e gli uomini della Coldiretti che hanno contribuito con il loro lavoro". "Ho la fortuna – ha concluso il neo presidente Lombardi – di ricevere da Tommaso De Simone un'eredità importante, che mi carica di responsabilità. Cercherò di meritare la fiducia che ho ricevuto oggi, continuando a battermi per far emergere la straordinaria unicità di Terra di Lavoro, di Caserta, di un patrimonio immenso di prodotti agroalimentari, frutto della fatica e della passione di noi agricoltori". (Ren)