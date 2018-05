Governo: Palmieri (Trasparenza), questo è il momento dell'assunzione di responsabilita’

- "Siamo in presenza di una delle più grave crisi istituzionali della storia repubblicana, le tensioni sui mercati internazionali non si sono ancora attenuate mentre ci sono forze politiche che evocano la piazza arrivando perfino a minacciare l'impeachment del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E' importante oggi mantenere la calma per evitare guai ancora più grossi. La scelta di incaricare Cottarelli per formare il nuovo governo appare in questo momento l'unica soluzione per rasserenare gli animi e tranquillizzare i mercati. Che, però, presuppone ora un'assunzione di responsabilità forte da parte di tutte le forze politiche che hanno davvero a cuore l'interesse del Paese e non di questa o quella parte politica". Lo ha scritto in una nota il presidente della commissione Trasparenza del Comune di Napoli, Domenico Palmieri.(Ren)