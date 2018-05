Trasporti: quasi 7 mln per seconda uscita della stazione Materdei Linea 1 metropolitana di Napoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accesso alla cavità è posto ai piedi delle scale di via Telesino (alla confluenza tra via Sanità e via Fontanelle), e da qui, la cavità si dirige in direzione nord ovest, verso la stazione di Materdei per una lunghezza di circa 120 m. Da qui un percorso meccanizzato, realizzato all'interno di un tunnel di nuova costruzione, e delle scale mobili consentiranno di giungere alla quota banchina della stazione Materdei. Si tratta di un intervento particolarmente complesso, dal contenuto altamente ingegneristico e architettonico, in luoghi che presentano difficoltà logistica con particolari problematiche geotecniche e ambientali. La necessità di disporre di un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica, ha fatto optare per un concorso di progettazione, articolato in due gradi, ai sensi dell'art.154, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.. Da tale procedura si selezionerà il vincitore a cui sarà assegnata la progettazione definitiva ed esecutiva. Successivamente approvato il progetto esecutivo si potrà dare avvio alla gare per i lavori. (Ren)