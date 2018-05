Ricerca: al Campus di Fisciano 340 progetti e 32 università rappresentate per valorizzare l’innovazione italiana (2)

- “La ‘Borsa della Ricerca’ è un percorso progettuale che come Università abbiamo intrapreso a partire dal 2014, in partnership con Fondazione Emblema”, ha evidenziato a margine dell’incontro Aurelio Tommasetti, rettore dell’Università di Salerno. “Al centro di questo progetto ci sono ancora una volta la ricerca e il trasferimento tecnologico, dimensioni sulle quali siamo costantemente a lavoro per un potenziamento dei risultati. Ma non è abbastanza: i nostri talenti sono i veri protagonisti del progetto, che li mette in contatto con le aziende del territorio, per presentare loro idee innovative e di impresa. Borsa della Ricerca rappresenta un impegno ancora maggiore per Unisa verso la Terza Missione, a partire soprattutto, dalle opportunità offerte dal nostro campus, che, con questo progetto, vuole configurarsi come spazio di incontro tra i giovani, le loro idee, gli acceleratori di imprese, gli istituti di credito e i venture capitalist. Un progetto, quello della Borsa – ha aggiunto Tommasetti -, che ben si affianca, alimentandolo, al percorso avviato dall’Ateneo mediante la promozione del trasferimento tecnologico e del sostegno alla ricerca universitaria. Implementare sistematici rapporti con il tessuto economico e produttivo locale e favorire l’utilizzo dei risultati della ricerca nei processi produttivi innovativi sono attività che ci vedono e ci vedranno costantemente impegnati come governance di una comunità vivace e aperta”. (segue) (Ren)