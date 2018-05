Ricerca: al Campus di Fisciano 340 progetti e 32 università rappresentate per valorizzare l’innovazione italiana (4)

- “E’ per questo che organizzeremo insieme alla Fondazione Emblema una serie di presentazioni a partire dal primo appuntamento previsto a Venezia il 15 giugno prossimo”, ha sostenuto Fulvio Musto (Comitato per la valorizzazione del Dottorato) presente alla tavola rotonda. “L’università degli Studi di Salerno è al di sopra della media nazionale con 22 spin off che si occupano di diverse attività dall’agroalimentare alla salute e ben 12 di questi progetti sono usciti al di fuori dell’Università e hanno creato impresa” ha rimarcato Pietro Campiglia, delegato del rettore al Fundaising dell’Ateneo . “Oltre a questo stiamo promuovendo un progetto di incubazione delle grandi imprese all’interno del nostro ateneo - ha aggiunto - per permettere sempre di più l’osmosi tra ricerca di base e ricerca finalizzata”. “La Borsa si arricchirà di una nuova iniziativa, complementare al Forum di Salerno: ‘forDoc’, il primo evento nazionale di recruiting dedicato a dottorandi e dottori di ricerca: un evento che speriamo possa contribuire a migliorare il raccordo tra università ed imprese sul tema del trasferimento tecnologico”, ha aggiunto il direttore generale della Fondazione Emblema. “L’iniziativa sarà organizzata in ottobre a Verona e sarà realizzata in collaborazione con la Regione Veneto. Anche attraverso forDoc, speriamo di dare un contributo concreto al raccordo tra atenei ed aziende sul tema del trasferimento tecnologico e di aiutare il tessuto produttivo del Paese ad essere sempre più competitivo.” (Ren)