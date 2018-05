Governo: Ciarambino (M5S), dai nostri uffici al consiglio regionale campano sventola da oggi la bandiera italiana

- “E’ necessario far capire agli italiani la gravità di quello che è accaduto. Il voto popolare è stato messo alla berlina dalla pretesa, assolutamente illegittima e incostituzionale, di imporre un indirizzo politico a forze che hanno la maggioranza in parlamento. Con un atto senza precedenti e in ottemperanza ai dictat delle banche europee, il presidente della Repubblica ha calpestato la volontà di 17 milioni di italiani. I nostri unici interessi restano i punti di un programma elaborato unicamente per migliorare la qualità della vita degli italiani. Dai nostri uffici nella sede del Consiglio regionale sventolerà, a partire da oggi, la bandiera con il nostro tricolore. E’ il nostro modo per dirci fieri di essere cittadini di questo paese e di rivendicare il diritto a decidere del nostro futuro”. Così Valeria Ciarambino, consigliere regionale M5S in Campania, che ha dato seguito all'invito fatto in un video dal capo del Movimento, Luigi Di Maio, a esporre sui balconi la bandiera italiana in segno di protesta contro le decisioni assunte in materia di governo dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. (Ren)