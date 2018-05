Governo: oggi presidio del Pd Napoli in difesa dei valori della Costituzione

- "Quello che è successo in queste ore lede i valori fondamentali della Carta Costituzionale, attaccando in maniera profonda le basi della nostra democrazia e del nostro sistema politico ed istituzionale. Oggi pomeriggio dalle ore 17:00, sotto la sede del Pd regionale, in via Santa Brigida 51, ci sarà un presidio permanente di tutte le forze democratiche a difesa della Costituzione". Lo ha annunciato l'ufficio stampa della segreteria metropolitana del Partito Democratico di Napoli.(Ren)