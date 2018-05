Pompei: ritrovato scheletro di uomo in fuga dall'eruzione nell'area dei nuovi scavi (3)

- I nuovi scavi della Regio V, dove è avvenuta quest'ultima straordinaria scoperta, fanno parte del cantiere di messa in sicurezza dei fronti di scavo interni alla città antica, previsto dal Grande Progetto Pompei. Le indagini archeologiche in corso stanno interessando l'area del cosiddetto "Cuneo", posta tra la casa delle Nozze d'Argento e la casa di Marco Lucrezio Frontone. "Il mio mandato è iniziato con crolli a Pompei 7 giorni dopo il giuramento da ministro - ha affermato Dario Franceschini - e si conclude sempre a Pompei con ritrovamenti straordinari dopo 4 anni di restauri, di scavi in zone mai esplorate e con 1 milione di visitatori in più". (Ren)