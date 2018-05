Notte di paura per l'ex presidente del Consiglio Ciriaco De Mita: svaligiata la sua villa di Nusco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Notte di paura per l'ex presidente del Consiglio, Ciriaco De Mita, e sua moglie, Anna Maria, vittime di una rapina nella loro villa di Nusco (Avellino). Quattro malviventi, che secondo gli investigatori potrebbero essere originari dell'Est Europa, sono stati sorpresi dalla signora De Mita in camera da letto intorno alle 3.30. Indossavano guanti e avevano il volto coperto, ma - a quanto riferito - non erano armati. Hanno quindi intimato a De Mita di aprire la cassaforte dalla quale hanno portato via monili, collane e preziosi. (Ren)