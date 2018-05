Governo: Laboccetta (Polo Sud), Mattarella peggio di Re Giorgio. Ma la speranza è l'ultima a morire

- "C'è una gara in corso tra Napolitano e Mattarella, per chi si aggiudica il premio del peggior Presidente della Repubblica Italiana. Fino a qualche giorno fa era pesantemente avanti Re Giorgio che nel 2011 riuscì ad eliminare politicamente Silvio Berlusconi, con l'aiuto di 2 killer, Fini e Tremonti, ma negli ultimi giorni Mattarella lo ha decisamente affiancato, con l'aiuto della ostetrica Merkel che ha provocato un aborto traumatico nel nostro sistema paese. La gara per la palma della negatività continua. E le sorprese non mancheranno. Ma Salvini non demorde e gli italiani, che non speravano più, hanno ricominciato a sperare. E vivaddio vogliono tornare ad essere protagonisti". Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta, presidente del Movimento di opinione Polo Sud. (Ren)