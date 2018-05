Napoli: Borrelli (Verdi), violenza di gruppo di minorenni non sono ‘bambinate’

- "L'ennesima violenza portata a termine da un gruppo di ragazzini, questa volta a Castellammare di Stabia, dovrebbe far riflettere quanti continuano a essere troppo indulgenti verso i colpevoli di reati del genere perché quel comportamento può spingere altri ragazzi a compiere gli stessi reati visto che poi le conseguenze sono minime". Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione politiche sociali, per il quale "parole come quelle del Sindaco di Pimonte che definì 'bambinata' una violenza di gruppo su una ragazzina o decisioni come quelle del Tribunale che ha deciso di mandare i responsabili di un'altra violenza in una scuola per pizzaioli sono pericolose perché fanno pensare che violentare una ragazzina sia una cosa di poco conto". "Servono punizioni severe per chi violenta una ragazzina e bisogna valutare se ci sono le condizioni per punire anche i genitori che non hanno saputo dare la giusta educazione ai loro figli" ha aggiunto Borrelli per il quale "il preoccupante fenomeno delle baby gang, in continua crescita, rende ancor più necessario che si adotti il polso fermo, con punizioni severe, prima di pensare al recupero".(Ren)