Trasporti: Malerba (M5S), il miracolo di De Luca è quando fa piovere nei treni anche col sole

- “De Luca parla di miracoli nei trasporti. In tal caso, le immagini che si paventano ogni giorno ai cittadini della Campania che usufruiscono di mezzi pubblici sono pure allucinazioni. Immagini di persone stipate l’una sull’altra come su carri bestiame. Immagini di centinaia di occhi che puntano a un tabellone luminoso che, quando e se funziona, rimanda voci di corse soppresse, ritardi che si accumulano, orari mai rispettati. Le condizioni dei nostri trasporti regionali sono tra le peggiori in Italia. E se un miracolo si compie, accade quando nelle locomotive piove anche se fuori c’è il sole. Gli annunci di mirabolanti investimenti di questo governatore non tengono conto della vita reale del pendolare tipo, costretto ad anticipare l’orario di uscita da casa perché deve fare i conti con la carente puntualità delle corse. Già, la puntualità. Sarebbe questo il primo vero miracolo dell’amministrazione De Luca”. Così il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e componente della Commissione Trasporti Tommaso Malerba. “A fronte di una domanda di trasporto pubblico che cresce – prosegue Malerba - non fanno che diminuire di pari passo i livelli del servizio offerto. Una qualità che potrebbe essere recuperata anche investendo nella valorizzazione patrimoniale immobiliare e patrimoniale dell’Eav, la cui cifra è ancora sconosciuta, sebbene ne avessimo fatto oggetto di più di un’interpellanza. Per non dimenticare i ritardi accumulati sul cronoprogramma delle attività di riammodernamento dei 25 treni e del materiale rotabile Eav, il cui completamento, con la consegna del primo locomotore, era previsto nel marzo 2017”.(Ren)