Governo: Ederoclite (Pd), il Pd Napoli è con Mattarella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello che è successo in queste ore lede i valori fondamentali della Carta Costituzionale, attaccando in maniera profonda le basi della nostra democrazia e del nostro sistema politico ed istituzionale". Lo ha dichiarato il presidente dell'Assemblea metropolitana del Pd Napoli, Tommaso Ederoclite, per il quale è stato "un balletto durato più di 80 giorni che ha avuto come unico scopo quello di continuare a fare consenso sulla pelle dei cittadini, della nostra democrazia e del Capo dello Stato". "Infangare una figura come quella di Mattarella ha in sé i semi di una cultura eversiva che come Partito democratico dobbiamo rimandare tutti al mittente", ha sottolineato Ederoclite. "Il Partito democratico di Napoli - ha concluso - è con il Presidente della Repubblica senza se e senza ma. E chiunque provi a ledere nuovamente la Carta Costituzionale ci troverà lì a difendere i valori che ci hanno reso un grande Paese.Ora basta giocare con le istituzioni". (Ren)