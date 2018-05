Governo: Costa (Pd Napoli), sostegno al presidente Mattarella e richiamo all'unità nazionale

- Il Partito democratico di Napoli ha espresso profonda stima e sostegno al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Ciò che sta accadendo in queste ore e i toni violenti usati da alcune forze politiche nei confronti della più alta carica dello Stato ci lasciano sgomenti e preoccupati", ha dichiarato il segretario del Pd metropolitano di Napoli, Massimo Costa, proseguendo: "I valori dell'unità nazionale e del rispetto reciproco devono essere la bussola con la quale camminare in questi giorni di crisi politica ed istituzionale. Per le democratiche e i democratici napoletani unità e rispetto non sono parole di circostanza. Napoli è una città da sempre capace di essere sintesi tra culture, provenienze e pensieri diversi". "È con questo spirito che il partito democratico di Napoli invita tutti i cittadini a mettere al centro l'Italia e il benessere della collettività allo scopo di superare insieme questo difficile momento", ha concluso il segretario Massimo Costa. (Ren)