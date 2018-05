Salute: cistite donne causa 25% assenze lavoro in un mese (2)

- "La prevenzione è fondamentale anche in questi casi. L'igiene e l'idratazione sono al primo posto. Anche le minzioni non devono essere rallentate, le ritenzioni di urina provocano sforzi all'interno del muscolo della vescica e ne alterano la sua contrattilità", ha aggiunto Pecoraro, direttore dipartimento Urologia Gruppo Malzoni Neuromed Avellino. Durante il congresso, aperto da una sessione dedicata alla live surgery in diretta via satellite dalle sale operatorie della Malzoni Neuromed, non sono mancate momenti dedicati alla presentazione di nuove tecniche chirurgiche mininvasive come i laser di nuova generazione e la radiofrequenza che permettono la conservazione della sessualità, soprattutto per l'eiaculazione e il ripristino di un'attività sessuale ottimale alterata dall'ingrossamento della prostata stessa. "L'ipertrofia prostatica benigna sotto l'aspetto epidemiologico è la malattia più frequente nell'uomo, a partire già dai 40 anni. Questa trascuratezza fa innalzare la percentuale di pazienti: tant'è vero che circa il 90% degli 80enni ha la prostata ingrossata", ha concluso Pecoraro. (segue) (Ren)