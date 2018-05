Salute: cistite donne causa 25% assenze lavoro in un mese (3)

- "L'eiaculazione precoce affligge un'ampia fascia della popolazione. Chi soffre di questa disfunzione sessuale deve sensibilizzare il suo medico curante. E' necessario capire se si tratta di una condizione reale o di un timore dell'uomo in merito alla propria prestanza fisica. Se l'eiaculazione risulti a tutti gli effetti precoce e questo condizioni la qualità del rapporto di coppia, oggi si può procedere con una terapia locale spray abbinata a esercizi e training in grado di ritardarla", ha sottolineato Angelo Porreca, presidente Urop. Per Vincenzo Mirone, direttore Scuola Specializzazione in Urologia della "Federico II" di Napoli, "La qualità della vita incide non poco su due grandi malattie tra gli uomini. In Campania, per esempio, il tumore della vescica è strettamente correlato al fattore ambientale. Stesso discorso per l'infertilità. Ai nostri figli dobbiamo dire che già a 18 anni è il caso di effettuare uno spermiogramma". (Ren)