Enti locali: Presutto (M5S), slegare Comuni dai troppi vincoli. Situazione critica (2)

- Enrico Panini, assessore al Bilancio del comune di Napoli, ha affermato: "Gli enti locali, da diversi anni un "bancomat" per le diverse leggi di bilancio, sono allo stremo: è necessario che in tempi rapidi il Parlamento si doti di una legge su questo tema. Così come sulle partecipate il privato non può essere l'unica risposta, ci sono prestazioni che attengono alla sfera pubblica che non possono essere delegate ad altro luogo". "L'inserimento dei privati in certe situazioni potrebbe dare grossi vantaggi, il problema è però quello di assicurare servizi indispensabili e adeguati ai cittadini", ha evidenziato Mario Michelino, consigliere delegato dell'Odcec di Napoli, aggiungendo: "Una nuova legge? Di certo una revisione va fatta, una razionalizzazione per comprendere a fondo i servizi da assicurare ai cittadini e le modalità per farli fruire nel migliore dei modi". Sergio Rolando, assessore al Bilancio del comune di Torino, ha invece rimarcato: "La situazione non è rosea, la legge ha previsto un riassetto delle partecipate al quale tutte le amministrazioni stanno lavorando. In questo senso è fondamentale una collaborazione tra città". (Ren)