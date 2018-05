Governo: Ciarambino (M5s), governo del cambiamento solo rimandato (2)

- "Se 11 milioni di voti, che rappresentano quasi il 33% della volontà degli elettori, non sono bastati per mettere fine a tutto questo – ha continuato Ciarambino - ora che sono state palesate le vere ragioni di chi non vuole che si tocchino certi interessi, siamo più che convinti che al prossimo appuntamento con le urne quella percentuale crescerà vertiginosamente. Il governo del cambiamento è stato solo rimandato. La volontà degli italiani prevarrà su tutto questo. Sarà poi la volta della nostra regione, che siamo pronti a governare restituendole finalmente la dignità che merita. In attesa dell’8 luglio, quando una sentenza dei giudici del caso Crescent potrebbe portare alla sospensione di Enzo De Luca, che libererà finalmente quella poltrona conquistata stringendo accordi con i peggiori protagonisti della vecchia politica e la cui amministrazione è stata fin dal primo giorno ostaggio di inchieste giudiziarie che hanno coinvolto lui e gli uomini a lui più vicini". "Ma il tempo del cambiamento è arrivato", ha aggiunto, concludendo: "La parte migliore del nostro paese e della nostra regione avrà la meglio contro la politica dei privilegi e delle leggi ad personam". (Ren)