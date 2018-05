Ricerca: al Campus di Fisciano 340 progetti e 32 università rappresentate per valorizzare l’innovazione italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questi i numeri della IX edizione del Campus di Fisciano dedicato alla Borsa della Ricerca: 340 progetti, 64 tra aziende e investitori, 32 università rappresentate, 51 spinoff, 55 pitch, 863 appuntamenti con i ‘one to one’. “La Borsa si conferma un appuntamento di riferimento per chi in Italia è interessato a fare concretamente trasferimento tecnologico in particolare per valorizzare la ricerca italiana. Il Forum 2018 cresce ancora rispetto alle precedenti edizioni: 340 progetti, 64 tra aziende e investitori, 32 università rappresentate, 51 spinoff, 55 pitch, 863 appuntamenti con i ‘one to one’. "I risultati ottenuti sinora, le tante collaborazioni nate tra ricercatori e imprese nell’ambito della Borsa, ci motivano ancor di più nel portare avanti il modello relazionale di Emblema che punta sulla costruzione di rapporti diretti tra il mondo accademico e potenziali finanziatori, superando qualsiasi logica di intermediazione”. Lo ha detto Tommaso Aiello, direttore generale della Fondazione Emblema e coordinatore della Borsa della Ricerca, alla presentazione della IX edizione del Forum “Borsa della Ricerca”, che si è svolta nella sala del Senato Accademico del Campus di Fisciano all’Università di Salerno. (segue) (Ren)