Ricerca: al Campus di Fisciano 340 progetti e 32 università rappresentate per valorizzare l’innovazione italiana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Forum della Borsa della Ricerca è realizzato anche quest’anno con il contributo della Regione Campania e di Sviluppo Campania. A testimonianza dell’interesse dell’amministrazione regionale verso l’iniziativa, la Borsa è stata inserita tra le iniziative della Strategia di Specializzazione Intelligente - RIS3 anche in virtù della sua peculiarità a essere appuntamento stabile tra università ed imprese per discutere concretamente di trasferimento tecnologico. Secondo Silvia Peschiera, University Relations Leader per Ibm Italia “la ‘Borsa della Ricerca’ è fondamentale come network che mette a disposizione delle imprese oltre trenta università è importante perché da qui si possono acquisire diverse competenze che portano valore all’innovazione. Ibm - ha sottolineato - investe ogni anno circa sei miliardi di dollari sulla capacità e sulla forza di attrarre talenti all’interno della nostra azienda per portare sviluppo e innovazione. Basti pensare che l’Italia investe poco più venti miliardi di euro per capire quanto crediamo in questo processo”. “Il Comitato per la valorizzazione del Dottorato è nato per promuovere il ruolo dei dottori di ricerca nella società e nel sistema produttivo italiano. Il Comitato – ha osservato il presidente Mario Munari, a margine della conferenza -, che raccoglie iscritti da oltre 40 università italiane, è attualmente impegnato nella promozione di un progetto di Legge d’iniziativa popolare per valorizzare il titolo di Dottore di ricerca nel mondo del lavoro. Abbiamo deciso di essere partner della Borsa della Ricerca forDoc perché crediamo sia una iniziativa concreta per fare conoscere le potenzialità ed il valore dei Dottori di ricerca a decine di imprese italiane”. (segue) (Ren)