Aziende: Lombardia, Regione approva bando da 1,5 milioni per sicurezza imprese

- Un contributo, erogato in accordo con le Camere di Commercio locali, per Installare sistemi di sicurezza nelle micro e piccole attività artigianali. È questo il senso del bando "Impresa Sicura" il cui finanziamento da 1,5 milioni di euro è stato approvato da Regione Lombardia. Il contributo a fondo perduto è di massimo 5 mila euro, pari al 50 per cento dell'investimento. Il bando, finanziato con una dotazione di circa 2 milioni di euro da Regione Lombardia e dalle Camere di Commercio provinciali ha registrato la partecipazione di 532 imprese. Di queste 444 sono state ammesse al contributo per un totale di 1,5 milioni di euro. "I commercianti e gli artigiani – ha commentato l'assessore lombardo allo Sviluppo economico Alessandro Mattinzoli - sono i più esposti sul territorio agli atti della microcriminalità diffusa. La grande risposta da parte delle micro e piccole imprese a questo bando dimostra che questa è la strada giusta per mettere le imprese nelle condizioni di poter lavorare senza paura".(Rem)