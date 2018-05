Coni: contrastare la povertà infantile con lo sport è possibile. Il 29 maggio i risultati del progetto ForGood

- Tutti sanno che lo sport fa bene alla salute. "ForGood. Sport è benessere", progetto realizzato da Sport Senza Frontiere con il patrocinio del Coni, dimostra che può anche contrastare la povertà infantile e le patologie connesse, prima fra tutte l'obesità. I risultati del progetto, realizzato nel corso di tre anni nei quartieri marginali di Napoli, Roma e Milano, oltre che a Buenos Aires in Argentina, con la collaborazione della Fondazione Boca Social, saranno presentati domani 29 maggio alle 10.30 presso il Salone d'onore del CONI a Roma, dai ricercatori dell'Università Tor Vergata che hanno curato l'analisi dei dati. ForGood ha coinvolto 22 enti socioassistenziali e sanitari e tre università. 400 bambini sono stati inseriti in 30 diverse discipline sportive con il coinvolgimento di 126 società sportive e sottoposti per 2 anni a oltre 1000 visite mediche e counselling psicologico volto a modificare gli stili di vita coinvolgendo tutta la famiglia. Il progetto è sostenuto da Sport Senza Frontiere, associazione che assiste bambini/e in situazioni di disagio socioeconomico e a rischio emarginazione attraverso l'inserimento in corsi sportivi assistiti, screening pediatrici approfonditi e counselling psicologico. Alla conferenza interverranno Franco Chimenti, Vicepresidente vicario residente del Coni, Alessandro Tappa Presidente di Sport Senza Frontiere, Fabio Pigozzi, Rettore dell'Università degli studi di Roma "Foro Italico", Leonardo Palombi, Direttore del Dipartimento di medicina e prevenzione, Facoltà di medicina e chirurgia, Università Tor Vergata, Caterina Gozzoli Direttore Asag, Alta scuola di psicologia Agostino Gemelli, Università Cattolica, Jacopo Marzetti. Garante dell'infanzia della Regione Lazio, Luciana Quattrociocchi dirigente di ricerca Istat, Monsignore Melchor Sanchez, Dipartimento cultura e sport, Pontificio Consiglio per la cultura, Sara Di Michele, psicologa, responsabile del progetto, Stefania Moramarco, ricercatrice, Dipartimento di medicina e prevenzione, facoltà di Medicina e chirurgia, Università Tor Vergata, Prof. Fabio Bocci, docente di pedagogia speciale, facoltà di Scienze dell'educazione, Università Roma Tre, Stefano Pasta, Comunità di Sant'Egidio, Maria Moroni giornalista e pugile, prima donna tesserata dalla Federazione Pugilistica Italiana, avvocata e docente, Università di Tor Vergata. (Ren)