Campania: Borrelli (Verdi), Regione anticipi direttiva Ue sulla plastica vietando alcuni prodotti

- "La Campania sia protagonista continuando la rivoluzione nella gestione dei rifiuti e nella difesa della qualità delle acque delle nostre coste, anticipando gli effetti delle direttive dell'Unione europea sull'uso della plastica". Lo ha detto il presidente del gruppo consiliare Campania libera, Psi e Davvero Verdi, Francesco Emilio Borrelli, anticipando "la presentazione di un ordine del giorno da approvare nel corso della prossima riunione del Consiglio regionale in cui si 'certifichi' l'impegno a mettere al bando la plastica, così come previsto dalle direttive europee, prevedendo magari premialità per le aziende che si adegueranno in tempi brevi, anticipando gli obblighi comunitari". "La Campania, con le centinaia di km di costa, è una delle regioni più interessate dall'inquinamento derivante dall'uso della plastica e, visti i buoni risultati ottenuti finora con l'aumento progressivo della percentuale di differenziata, soprattutto di plastica, dove siamo ormai la seconda regione in Italia, possiamo candidarci a essere i primi a bandire alcuni prodotti così come prospettato in Europa per difendere i nostri mari e le nostre coste" ha aggiunto Borrelli "certo di trovare ampia condivisione su un tema del genere". (Ren)