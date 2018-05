Napoli: Ronghi-Ferrandino (Sud protagonista), presentato esposto alla procura della corte dei conti

- "Abbiamo presentato un esposto alla Procura della Repubblica della Corte dei Conti della Campania sul bilancio consuntivo 2017 che, nonostante il parere sfavorevole del Collegio dei revisori dei conti, il consiglio comunale ha approvato. L'auspicio è che la magistratura contabile faccia piena luce su un bilancio che appare cartastraccia". E' quanto hanno affermato, questa mattina, in conferenza stampa, il segretario federale e il portavoce cittadino di "Sud Protagonista", Salvatore Ronghi e Luigi Ferrandino, insieme con il coordinatore delle muncipalità, Sabino De Micco. "Il Collegio dei revisori non ha potuto esprimere un parere favorevole sul bilancio consuntivo 2017 del comune di Napoli perché ha rilevato una serie d'irregolarità non sanate, considerazioni, proposte, rilievi, riserve e prescrizioni come già evidenziate reiteratamente nei precedenti pareri e relazioni", ha ricordato Ferrandino, per il quale "è evidente che il piano di rientro dal disavanzo finanziario non è stato rispettato e che in bilancio sono state iscritte entrate inesistenti, come quelle derivanti dalla vendita degli immobili comunali. E' chiaro che la situazione debitoria del comune è gravissima e che al prossimo bilancio tutta la verità verrà fuori e, stavolta, de Magistris non potrà 'salvarsi'". (segue) (Ren)