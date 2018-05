Napoli: Ronghi-Ferrandino (Sud protagonista), presentato esposto alla procura della corte dei conti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sindaco di Napoli è giunto al capolinea ed usa la città per scopi politici ed elettorali", ha detto Ronghi, per il quale il "'fantasioso' approccio al bilancio comunale e alla gestione delle risicate risorse della città servono soltanto per trascinare i tempi del default fino alle prossime scadenze elettorali, quando il peggiore sindaco che Napoli abbia mai avuto cercherà una via di uscita, lasciando la città nella condizione di dissesto economico ma anche e soprattutto amministrativo e politico". "De Magistris deve dimettersi e liberare Napoli dal suo demagogico e distruttivo assedio", ha aggiunto Ronghi, annunciando che "per raggiungere questo obiettivo, Sud Protagonista darà vita ad una dura battaglia di opposizione in tutti i quartieri e nelle strade di Napoli per dare vita ad un movimento popolare contro de Magistris che lo induca a dimettersi". "Saremo in piazza, in tutti i quartieri, con i nostri gazebo per evidenziare ai napoletani i disastri e i fallimenti della giunta de Magistris e per contribuire al coinvolgimento popolare per dare vita ad un percorso politico che possa condurre ad un nuovo progetto di amministrazione e alla elezione di un Sindaco che sia finalmente all'altezza della nostra città", ha concluso De Micco. (Ren)