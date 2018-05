Trasporti: quasi 7 mln per seconda uscita della stazione Materdei Linea 1 metropolitana di Napoli

- Con la delibera adottata dalla Giunta su proposta dell'Assessore alle Infrastrutture e ai trasporti Mario Calabrese, si può dare avvio alle attività finalizzate alla progettazione e realizzazione della "Seconda uscita della stazione Materdei della Linea 1 nel quartiere Sanità". L'intervento, inserito nel Patto per Napoli, ha un costo complessivo di 6,90 €/mln finanziato con risorse FSC 2014-2020. Si tratta di un importante intervento che servirà una zona ad altissima densità abitativa quale il quartiere Sanità. Il pregio dell'intervento non è solo quello infrastrutturale. Infatti l'opportunità di realizzare una seconda uscita della stazione Materdei a servizio del quartiere Sanità è offerta dal riutilizzo di una estesa cavità tufacea realizzata nel 1761 e successivamente usata come rifugio antiaereo nella seconda guerra mondiale. Ne consegue una importante operazione di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio comunale attraverso la salvaguardia e allestimento degli spazi interni ed esterni con particolare riguardo al riutilizzo della cavità. (segue) (Ren)