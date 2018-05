Napoli: lavoro e sud, attivato tavolo di confronto da Sud Protagonista e Fratelli d’Italia

- "Le politiche per il lavoro e per la salute in Campania e per la crescita del Sud sono i temi sui quali abbiamo avviato un tavolo di confronto e sul quale metteremo in campo iniziative comuni". E' quanto hanno annunciato il Segretario federale di Sud Protagonista, Salvatore Ronghi, e il Coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Gimmi Cangiano, al termine dell'incontro politico tenuto, stamani, a Napoli. "Un piano di rilancio della sanità, un piano straordinario per il lavoro ed interventi di sostegno alle imprese in Campania sono le priorità su cui lavorare concretamente, nell'ambito di un progetto complessivo per lo sviluppo del Sud" – hanno sottolineato Ronghi e Cangiano – che hanno aggiunto: "ciò a differenza di altre proposte politiche che sono falsamente meridionaliste e che propongono misure meramente assistenzialistiche". "Nelle ipotesi di governo e nella crisi politica in atto, lavoro e Sud sono del tutto scomparsi – hanno concluso Ronghi e Cangiano – , il nostro obiettivo è, invece, quello di riportare questi temi al centro dell'attenzione a cominciare da un programma strategico per la Campania".(Ren)