Napoli: decine di aziende accusate di grave inquinamento da oli esausti (3)

- Nell’area è stato anche identificato un sito adibito a discarica abusiva di rifiuti speciali, pericolosi e in parte combusti. Il proprietario dell’area e i titolari delle aziende sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria. Nel cantiere navale, all’interno di due capannoni, di circa 1000mq, sono state individuate tre persone che lavoravano “in nero”. Complessivamente, sono stati sequestrati circa 200 mc di rifiuti. I risultati, seppur ancora parziali in quanto l’attività di controllo è ancora in corso, sono il frutto della modalità operativa di contrasto, promossa dall’Incaricato e approvata dai Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica di Napoli e Caserta, basata su azioni coordinate di controllo del territorio alle quali concorrono, con l’Esercito e le Forze dell’Ordine, anche le Polizie Locali. (Ren)